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Родственники участника ссоры в родительском чате исчезли после смерти россиянина

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Семья сестры жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, исчезла после случившегося. Об этом сообщает V1.ru.

По словам соседей Ануш Мелконян, никто не появляется дома с того дня, когда произошел инцидент. Обычно в квартире было шумно, а сейчас постоянная тишина, добавили жильцы дома. «Может быть, скрываются где-то, скорее всего, у родных. Мы не сильно близко с ними общались и никогда не горели желанием», — добавили они.

У входной двери в квартиру женщины скопилась стопка счетов и рекламных буклетов. В следственных органах заявили, что родственница обвиняемого живет у родных, опасаясь за свою жизнь.

Драка произошла 23 октября. После ссоры родительском чате один из конфликтующих подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Пострадавший умер, не приходя сознание. Конфликт случился на почве выбора даты проведения теста для школьников. Заместитель председателя общественной организации «Армянская община» Армен Оганесян назвал происшествие жутким и осудил применение силы.

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