У дочери убитого из-за спора в чате россиянина появился защитник

У потерпевших в деле об убийстве из-за ссоры в родительском чате появился защитник. Им стал член Совета при президенте России по правам человека, юрист Шота Горгадзе, об этом он объявил в своем Telegram.

Он пообещал, что будет добиваться максимально сурового наказания для преступника. «Убийце было наплевать, что Роман один содержит и воспитывает двенадцатилетнюю дочь, оставшуюся после смерти отца сиротой», — отметил он. Также адвокат выразил уверенность, что на скамье подсудимых должен оказаться не только обвиняемый, но и его сообщники.

Горгадзе обратился к диаспоре, отсоветовав им пытаться «отмазать» убийцу. «Пока я в этом деле (а я буду в этом деле до конца!) никому не дам из ходоков облегчить судьбу Арсена Мелконяна ни на йоту Я сделаю все, чтобы он понес максимально суровое наказание, а ребенок Романа ни в чем материально не нуждался», — пообещал он.

23 октября родители не смогли договориться о дате проведения теста в школе своих детей. Тогда родственник зачинщицы конфликта подкараулил ее оппонента и вызвал на разговор «по-мужски», в ходе которого ударил его кастетом по голове. 1 ноября пострадавший россиянин скончался в больнице не приходя в сознание.

Подозреваемый был задержан. Позднее он рассказал, что мужчина якобы оскорбил его в ходе разговора. Дело взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.