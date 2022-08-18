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Россиянин пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире

Житель Алтая пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире в воспитательных целях

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Алтая пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире в воспитательных целях. Об этом сообщила помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина, передает ТАСС.

По ее данным, россиянин также систематически избивал мальчика. Антошкина заверила, что по всем фактам организована проверка.

Сейчас 11-летнего жителя Алтайского края изъяли из семьи, ребенка поместили в социальное учреждение. Также помощник регионального прокурора пояснила, что на данный момент следователи вместе с другими профильными ведомствами выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее жительница Нефтеюганска в течение трех месяцев сажала сына на цепь за непослушание. 32-летнюю россиянку сильно раздражало непослушание мальчика, поэтому в качестве наказания она обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене квартиры.

В отношении женщины возбудили дело по пункту «д» части 2 статьи 127, пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ («Незаконное лишение свободы человека, истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

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Анна Щербакова
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