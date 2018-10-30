Apple выпустила новый MacBook Air и безрамочный iPad

Корпорация Apple в рамках собственной презентации показала новую версию своего самого доступного ноутбука MacBook Air и iPad Pro с «безрамочным» экраном и Face ID. Трансляция мероприятия ведется на сайте компании.

Ноутбук получил новый дизайн в стиле последних MacBook Pro и 13,3-дюймовый Retina-дисплей высокого разрешения. Также у ноутбука всего два порта Thunderbolt 3. Вместе с этим MacBook Air получил сканер отпечатков пальцев Touch ID для разблокировки и покупок с Apple Pay.

Рамки вокруг экрана стали меньше на 50 процентов. Размеры ноутбука уменьшились на 17 процентов, а вес составил 1,25 килограмма. В компании обещают, что MacBook Air проработает до 12 часов при использовании браузера, а в режиме воспроизведения видео — 13 часов.

Продажи ноутбука начнутся 7 ноября по цене от 105 тысяч рублей. В стартовой версии всего 8 гигабайт оперативной памяти, однако возможно расширение до 16 гигабайт, а также двухъядерный процессор Intel Core i5 восьмого поколения. Помимо этого, можно установить до 1,5 терабайта SSD-накопителя, но в базовой версии всего 128 гигабайт. На выбор три варианта расцветок: стальной, темно-серый и розовый.

Новые iPad Pro получили «безрамочный» экран, который занимает практически всю фронтальную панель. Планшет лишился кнопки Home и для разблокировки используется система распознавания лиц Face ID, как в iPhone Xs и Xr. Планшет также будет выпускаться в двух версиях: с 11- и 12,9-дюймовыми экранами. Для зарядки используется USB Type-C вместо Lightning, по которому можно подключать сторонние устройства и заряжать iPhone.

Также компания представила новую версию стилуса Apple Pencil, который может прикрепляться к iPad Pro и заряжаться от него. Продажи начнутся 7 ноября по цене от 66 тысяч рублей за 11-дюймовую версию и от 82 тысяч рублей за 12,9-дюймовую. Обе версии будут выпускаться с вариантами накопителя на 64, 256, 512 гигабайт и 1 терабайт.

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