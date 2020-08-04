Рассекречен прототип iPod Touch

Первый iPod с сенсорным экраном мог получить глянцевую поверхность корпуса. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на фотографии пользователя Twitter под ником DongleBookPro.

По словам блогера, представленный на снимках аппарат является рассекреченным прототипом iPod Touch. Плеер должен был получить металлическую глянцевую панель. В итоге Apple отказалась от данного концепта, выбрав зеркальную заднюю панель. Автор фото сравнил первый iPod Touch с вышедшим в 2013 году компьютером Mac Pro, который получил глянцевое покрытие корпуса.

В остальном прототип не отличается от девайса, который компания выпустила в 2007 году. Плеер с сенсорным дисплеем получил 3,5-дюймовый экран, кнопку Home, 30-пиновый порт, поддержку Wi-Fi.

Журналисты заметили, что Apple была подвержена критике за выбор зеркальной задней панели плеера. Пользователи жаловались, что без чехла корпус устройства быстро покрывается царапинами. Также поклонники продукции бренда жаловались и на глянцевое покрытие корпуса, который получил вышедший в 2016 году iPhone 7. В ответ на претензии Apple посоветовала использовать защитные аксессуары.

Актуальным на данный момент плеером Apple является iPod Touch седьмого поколения, выпущенный в мае 2019 года. Устройство получило 4-дюймовый экран, чип A10 Fusion, восьмимегапиксельную основную камеру, 32, 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. Стартовая стоимость плеера составляет 19 тысяч рублей.