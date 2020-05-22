Старые iPhone внезапно обновились

Устаревшие iPhone и iPad неожиданно получили обновление системы. Для загрузки на устройства стала доступна iOS 12.4.7, сообщает издание GSMArena.

Новая версия iOS 12 внезапно появилась для iPhone 5s, 6 и 6 Plus. Также системный апдейт стал доступен для загрузки на ряд планшетов и плееров — iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3, iPod Touch шестого поколения. Издание заметило, что в свежей версии iOS нет нововведений, как появившаяся в iOS 13 функция обнаружения медицинской маски для быстрой разблокировки устройства.

Согласно описанию iOS 12.4.7, в обновлении поступили свежие патчи безопасности и настройки системы. Журналисты рекомендовали пользователям старых устройств установить апдейт. Издание отметило, что содержащее лишь патчи безопасности обновление «не такое уж и бесполезное» для смартфонов и планшетов, некоторые из которых вышли почти семь лет назад.

В частности, ранее популярный на рынке iPhone 5s, как и планшет iPad mini 2, был представлен осенью 2013 года. Устройства не поддерживают актуальную iOS 13.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!