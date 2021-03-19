Названы лучшие смартфоны

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты организации добавили в рейтинг смартфонов 11 аппаратов, вышедших в конце 2020 — начале 2021 годов. Лидером топа стал Samsung Galaxy S21 Ultra, оцененный экспертами в 3,96 балла. Авторы отметили качественный 6,8-дюймовый OLED-дисплей, мощный чип Exynos 2100 и 12 гигабайт оперативной памяти. На второй и третьей позициях оказались Huawei Mate 40 Pro и OnePlus Nord N10 соответственно. В топ-6 также попали Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 и Xiaomi Redmi Note 9T.

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Также специалисты Роскачества составили список самых мощных актуальных смартфонов. Его снова возглавил Samsung Galaxy S21 Ultra, также в топ попали флагманы Huawei и OnePlus. Телефоном с лучшим звуком эксперты назвали OnePlus Nord N10, также в рейтинг попали Xiaomi Redmi Note 9T и OnePlus Nord N100.

Кроме того, авторы назвали лучший базовый смартфон — им оказался Nokia 2.4. «Модель не может соревноваться с производительными смартфонами, но при невысокой цене подойдет для тех, кто не гонится за последними новшествами и хочет простой надежный смартфон», — говорится в обзоре телефона.

Несмотря на выход новых устройств, общий рейтинг смартфонов не претерпел радикальных изменений. Первое место с оценкой 4,04 балла удержал Samsung Galaxy S10+, ниже расположились iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Лидер топа 2021 года оказался на четвертой позиции.

Последний раз Роскачество обновляло свой рейтинг в конце 2020 года. В список попали iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Xiaomi Mi 10T Lite, Realme 7 Pro и Xiaomi Poco X3 NFC.