Россиянам рассказали о способах обхода защиты смартфона хакерами

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал в беседе с радио Sputnik о способах обхода защиты смартфона хакерами.

Эксперт заявил россиянам, что владельцы телефонов сами делают защиту своих гаджетов уязвимой, скачивая на смартфоны с операционной системой Android приложения из неофициальных магазинов. Взвесить все риски можно, если внимательно прочитать, к чему просит доступ приложение.

Например, если владелец смартфона устанавливает игру, и она пытается получить доступ к СМС-уведомлениям, телефонной книге, запискам и геолокации, стоит насторожиться и запретить доступ. Эксперт обратил внимание на то, что, давая приложениям доступ к функциям смартфона, человек может скрыть вредоносное ПО от антивирусной программы.

Для защиты смартфона и данных в нем от мошенников необходимо устанавливать приложения только из официальных магазинов и ограничивать их доступ к функциям телефона, заключил эксперт.

Ранее руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин объяснил, что мошенники наблюдают за экранами телефонов и действиями их владельцев. Так, злоумышленники могут считать текст сообщений, документов, всплывающих уведомлений, получить финансовую информацию. Чтобы не допустить этого, можно купить специальный аксессуар для смартфона — специальная пленка или стекло-антишпион. Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определенным углом и не портит качество картинки.