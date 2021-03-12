Эксперт призвал удалить несколько приложений для защиты смартфона

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм» призвал россиян удалить несколько приложений из памяти смартфона.

По его словам, это необходимо сделать в случае, если гаджет начал медленнее работать. Тогда стоит очистить оперативную память для его защиты. Самый легкий способ вернуть скорость работы телефона — воспользоваться встроенными средствами очистки памяти в системных настройкахю

«Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров», — рассказал эксперт. Он пояснил, что в таком случае можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках.

Также существует множество приложений, которые помогают память устройства. Однако при их использовании можно подхватить вирус.

Эксперт прежде всего советует очистить кэш работающих одновременно приложений. Кроме того, следует чаще очищать кэш и историю в браузере, а также СМС.

Ранее эксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов удалить восемь опасных приложений. Среди приложений из Google Play Store, которые содержат вредоносное ПО, оказались Cake VPN, eVPN, Pacific VPN, QR/Barcode Scanner MAX, BeatPlayer, Music Player, tooltipnatorlibrary, а также QRecorder. По словам Доффмана, опасность этих приложений заключается в том, что они могут украсть банковские реквизиты пользователя и обойти двухфакторную аутентификацию.