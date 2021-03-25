ЦБ предложил изменить Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников

Центробанк России предложил внести изменения в Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ЦБ, необходимо сделать так, чтобы преступники, использующие методы социальной инженерии для обмана клиентов банка, попадали под часть 6 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы.

Отмечается, что сейчас подобные преступления могут квалифицироваться по разным статьям, что усложняет привлечение правонарушителей к ответственности.

Ранее телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Преступники стали повторно атаковать россиян звонками от имени службы безопасности банков, ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег. Это более сложная вариация скрипта обмана банковских клиентов с использованием социальной инженерии. Во время второго звонка злоумышленник сообщает, что у жертвы был взломан личный кабинет мобильного оператора, в связи с чем приходят SMS-уведомления от банка о попытках денежных переводов.