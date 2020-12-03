Россиянин продавал несуществующие квартиры и обманул десятки покупателей

Руководитель компании, занимающейся производством строительных материалов, продавал жителям Красноярска квартиры, не имея документов на объекты. В итоге от покупки несуществующих квартир пострадало несколько десятков россиян. Об этом сообщает региональное управление МВД.

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Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с 2018 по 2020 года 34-летнему злоумышленнику удалось обмануть 32 клиента. Оказалось, что мужчина работал по определенной схеме — он убеждал потенциальных покупателей в том, что владеет квартирами, которые ему в качестве оплаты за предоставленные услуги передал застройщик, и обещал продать их по выгодной цене. Однако на самом деле такими документами он не располагал. Вскоре мужчина подписывал с клиентами фиктивные договоры и получал за объекты деньги. В общей сложности ему передали 43 миллиона рублей.

После того, как о незаконных сделках узнали в МВД, сотрудники ведомства завели на руководителя фирмы уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере. На данный момент следователи изъяли у злоумышленника документы, провели обыск в офисе его компании и допросили свидетелей, в том числе риелторов и застройщиков. О том, когда дело будет передано в суд, и какой срок грозит подозреваемому, неизвестно.

В сентябре 2020 года 53-летнюю жительницу Якутска обвинили в 89 эпизодах мошенничества и отправили под суд. Следователи выяснили, что женщина рассказывала потенциальным покупателям, что имеет обширные связи в администрации и через них может организовать покупку недвижимости по выгодным ценам. Однако на самом деле такой возможности у нее не было. В итоге злоумышленница получила от обманутых клиентов свыше 36 миллионов рублей.

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