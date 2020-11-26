Россиянин распродавал квартиры покойников и попал под суд

Житель Энгельса Саратовской области попал под суд после того, как на протяжении нескольких лет переписывал на себя квартиры покойных собственников и распродавал их. В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

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Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с 2018-го по 2019-й мужчина работал по определенной схеме. Он выбирал квартиры, собственники которых умерли, оформлял право собственности на объекты и изготавливал фиктивные договоры купли-продажи. Через некоторое время он продавал квартиры реальным покупателям. По данным МВД, в общей сложности злоумышленник продал пять квартир на сумму 9,8 миллиона рублей. Однако неизвестно, откуда мужчина узнавал о смерти хозяев.

Представители МВД возбудили в отношении «продавца» уголовное дело по двумя статьям — 159 УК РФ («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Дело передали в суд, который в ближайшее время вынесет решение.

В феврале сотрудники МВД Костромы выяснили, что местный риелтор незаконно присваивал недвижимость умерших людей, подделывая документы, а после продавал ее или сдавал в аренду под офисные помещения. Преступную деятельность мужчина начал в 2012 году. Только через несколько лет его задержали и возбудили уголовное дело.

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