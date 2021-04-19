Россиян предупредили о росте налога на недвижимость

Увеличение цен на жилье в России спровоцирует рост сумм налога на недвижимость в обозримом будущем, заявил РИА Новости общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

Как отметил специалист, рыночная стоимость учитывается при проведении очередной кадастровой оценки недвижимости, а от нее в свою очередь зависит размер налога. Кадастровая оценка производится периодически, напомнил Кулаков: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе раз в два года, во всех остальных субъектах — раз в три года. Кроме того, может быть проведена и внеплановая государственная кадастровая оценка, если индекс рынка недвижимости в указанные периоды меняется на 30 процентов и более, уточнил эксперт.

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По его словам, в Москве кадастровая оценка проведена по состоянию на 1 января 2020 года, но ее результаты не были утверждены, чтобы не поднялся налог на недвижимость для бизнеса. «По состоянию на 1 января 2021-го опять началась кадастровая оценка, — сообщил Кулаков. — Утвердит ли мэр ее результаты, зависит от состояния экономики города».

Если результаты оценки утвердят, налог на недвижимость будет исчисляться по новой кадастровой стоимости, предупредил специалист. Он заявил, что для жилья сумма налога может вырасти примерно на 20 процентов, тогда условно за среднестатистическую квартиру у МКАД придется платить не 6 тысяч рублей в год, а 7,2 тысячи. Но власти не допустят «резкого скачка в налогах», добавил эксперт. «Так что можно предположить, что кадастровая стоимость вырастет, скажем, на 15 процентов, и тогда налог поднимется с 6 тысяч до 6,9 тысячи рублей», — заключил он.

Ранее в апреле россиянам назвали город без налогов на недвижимость — в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) нет никаких сборов за приобретение и на содержание жилья — только регистрационная плата в размере 4 процентов от стоимости объекта.

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