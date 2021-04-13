Россиянам назвали город без налогов на недвижимость

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) нет никаких налогов и сборов на приобретение и содержание недвижимости — только регистрационный сбор в размере 4 процентов от стоимости объекта, говорится в материалах российского агентства Golden Brown Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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По данным аналитиков, спрос на недвижимость в городе в первом квартале 2021-го вырос на 40 процентов по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Особенно востребованными названы премиальные объекты с хорошими видовыми характеристиками, стоимостью от 500 тысяч до 1,5 миллиона долларов (38,7-116 миллионов рублей). Это могут быть апартаменты с одной-двумя спальнями на 15−20 этажах, расположенные в домах на первой береговой линии.

«В некоторых локациях предлагаются особенные условия покупки — максимальная рассрочка платежа (до пяти лет после окончания строительства в 2025 году), — отмечают эксперты. — Это дополнительно привлекает инвесторов, особенно с учетом того, что в Дубае нет налогов и сборов на покупку и содержание недвижимости — лишь регистрационный сбор, который оплачивается единоразово при покупке в земельный департамент».

Ранее была названа минимальная цена квартиры у моря в Дубае — 14,5 миллиона рублей. По данным Emirates.Estate, средняя стоимость квартир, расположенных в пешей доступности от моря (на расстоянии до 500 метров), составляет 36,1 миллиона рублей.

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