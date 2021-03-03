Россияне начали массово снимать жилье в ОАЭ

Спрос россиян на аренду жилья в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вернулся к «доковидным» показателям, свидетельствуют материалы портала Emirates.Estate, предоставленные «Ленте.ру». Только за январь 2021-го он увеличился на 33 процента.

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Россияне вновь начали массово снимать жилье в ОАЭ, выяснили аналитики. По сравнению с уровнем декабря 2020-го в январе интерес со стороны российских граждан к съемным квартирам и домам в стране вырос на треть. В годовом исчислении спрос увеличился на 11 процентов. Самый значительный рост спроса — на 33,5 процента — был зафиксирован к объектам недвижимости в Дубае.

В феврале 2021-го минимальная стоимость аренды апартаментов в Дубае составила 221,4 тысячи рублей в месяц. Такой бюджет позволит заехать на месяц в объект площадью 90 квадратных метров. Квартира располагается в жилом массиве Джумейра Бич Резиденс.

Ранее, в феврале, российский блогер, отдыхающий в ОАЭ, рассказал, как с комфортом провести месячный отпуск в Дубае за 60 тысяч рублей. По его словам, на арабском курорте, вопреки распространенному мнению, одни из самых дешевых гостиниц в мире. Ему удалось забронировать двухместный номер в четырехзвездочном отеле за две тысячи рублей в сутки, таким образом, стоимость размещения на одного человека составила 30 тысяч рублей за месяц.

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