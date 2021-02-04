Туристка послала украинке два слова в WhatsApp и пошла под суд в арабской стране

Британская туристка пошла под суд в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) из-за нецензурной фразы, отправленной в ссоре по WhatsApp ее соседке по квартире с Украины. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 30 января. По информации издания, 31-летняя менеджер по персоналу из Глостершира, чье имя не раскрывается, должна была улететь в Великобританию к семье. Однако за несколько минут до вылета девушка была задержана сотрудниками аэропорта — ей сообщили, что она не имеет права покидать арабскую страну, так как против нее заведено уголовное дело.

В полицейском участке выяснилось, что украинка написала на соседку заявление об оскорблении после того, как несколькими месяцами ранее они поспорили, кто во время режима изоляции будет использовать обеденный стол для работы. Теперь британке грозит два года тюрьмы или крупный штраф, так как пострадавшая сторона отказалась отзывать жалобу.

Известно, что задержанная жила в Дубае с 2018 года, и, по ее словам, у нее никогда не было проблем с законом. Девушка заявила, что потрясена тем, что ее привлекли к уголовной ответственности из-за частной переписки в WhatsApp. «Я умоляла ее прекратить дело, но ее, похоже, не волнует, к каким последствиям это приведет», — пожаловалась британка.

«Гости страны могут быть арестованы, задержаны и привлечены к уголовной ответственности за ругательство, оскорбительное заявление или комментарий (даже сказанный во время ссоры), согласно законам ОАЭ о киберпреступности», — заявил Радха Стирлинг (Radha Stirling), представитель задержанной. Он также отметил, что абсурдность правил позволяет мстительным людям и провокаторам шантажировать и «наказывать» даже незнакомых людей.

4 февраля сообщалось об обвинении туриста из Китая в изнасиловании массажистки на вилле во время его отдыха в Дубае. 34-летний мужчина с друзьями в один из дней устроили вечеринку, на которой также присутствовала 22-летняя местная жительница, работавшая массажисткой. После инцидента девушка сразу обратилась в полицию.