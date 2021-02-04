Турист изнасиловал массажистку на вилле в популярной арабской стране

Власти Дубая обвинили туриста из Китая в изнасиловании массажистки на вилле во время его отдыха. Об инциденте, произошедшем в популярной среди путешественников арабской стране, сообщает Gulf Today.

Так, по информации издания, 34-летний мужчина приехал в отпуск с компанией друзей и арендовал виллу в районе Аль-Барша. В один из дней приятели устроили вечеринку, на которой также присутствовала 22-летняя местная жительница, работавшая массажисткой.

В своих показаниях девушка утверждала, что товарищи распивали алкоголь, а затем китаец попросил ее помочь убрать комнату и сделать ему массаж. Когда они оказались наедине, турист захлопнул дверь, разбил телефон жертвы и начал избивать.

Затем, по словам пострадавшей, мужчина разорвал на ней одежду и надругался. После случившегося она сразу обратилась в полицию, и преступника задержали.

В суде гражданину Китая предъявили обвинение в изнасиловании, однако подсудимый отрицает свою вину и утверждает, что его подставили. Как заявил его адвокат, турист и местная жительница занялись сексом по обоюдному согласию, а позже массажистка начала шантажировать обвиняемого. Заседания по этому делу будут продолжены в феврале.

В январе полиция Таиланда арестовала местного жителя, подозреваемого в изнасиловании туристки на популярном курорте страны в новогоднюю ночь. Предполагаемый преступник отмечал праздник с друзьями, а затем отправился гулять. Проходя мимо бунгало, он перелез через забор и взломал замок, после чего надругался над незнакомкой.