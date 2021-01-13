Туристку изнасиловали на популярном курорте в новогоднюю ночь

Полиция Таиланда арестовала местного жителя, подозреваемого в изнасиловании туристки на популярном курорте страны в новогоднюю ночь. Об инциденте сообщает издание Bangkok Post.

Как стало известно представителям правоохранительных органов, предполагаемый преступник, 27-летний Суттинаи Дипэн (Sutthinai Deepaeng), отмечал праздник с друзьями в доме на острове Чанг. После вечеринки, поздно вечером 31 декабря, мужчина отправился гулять и проходил мимо бунгало, в котором находилась одинокая девушка.

По словам пострадавшей, Дипэн перелез через ограждение и взломал замок на двери, чтобы проникнуть в комнату путешественницы. После этого преступник напал на туристку и надругался над ней, а затем исчез.

Как только девушка пришла в себя, она отправилась в полицию, где подробно описала произошедшее. Сотрудники отделения выследили подозреваемого и арестовали его, когда тот уже находился в Бангкоке. Несмотря на то, что Дипэн опроверг свою причастность к инциденту, его дело было передано в суд острова Чанг.

В сентябре 2020 года на популярном среди туристов курорте в Таиланде жительница Великобритании обвинила в изнасиловании мужчину, с которым познакомилась через приложение Tinder. Известно, что он был долгое время женат на тайской женщине, однако развелся после того, как на фоне пандемии коронавируса потерял работу.