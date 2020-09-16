Туристка на популярном курорте обвинила в изнасиловании знакомого из Tinder

На популярном среди туристов курорте в Таиланде жительница Великобритании обвинила в изнасиловании мужчину, с которым познакомилась через приложение Tinder. Об этом пишет Daily Mail.

29-летняя британка, имя которой не раскрывается, во время отдыха на острове Пхукет договорилась о встрече с 36-летним парижанином Элисом Гуненезом (Elies Gunenez) в баре на пляже. Известно, что француз был долгое время женат на тайской женщине, однако развелся после того, как на фоне пандемии коронавируса потерял работу.

Тем же вечером, утверждает путешественница, мужчина трижды изнасиловал ее в номере отеля. На следующий день туристка обратилась в посольство Великобритании и впоследствии была доставлена в одну из местных больниц для медицинского осмотра — в частности, она указала врачам на поврежденные якобы во время насильственных действий запястья.

В результате в пятницу, 11 сентября, тайская полиция объявила Гуненеза в розыск. Француза задержали в то время, как он направлялся на собственном автомобиле в сторону города Чалонг — его арестовали по подозрению в изнасиловании. Сам задержанный подтвердил факт сексуального контакта с британкой, однако заявил, что ни к чему ее не принуждал.

14 сентября сообщалось, что в одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей. 15-летняя россиянка «подверглась сексуальному насилию в своем номере» со стороны официанта объекта размещения. Впоследствии семья пострадавшей обратилась к персоналу отеля с просьбой вызвать полицию, однако его руководство предприняло все действия, чтобы скрыть произошедшее.

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