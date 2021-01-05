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В убийстве и изнасиловании стюардессы в филиппинском отеле заподозрили 11 мужчин

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Фото: @xtinedacera / Instagram

Тело стюардессы Philippine Airlines (PAL) Express Кристин Анжелики Дасеры обнаружили в ванной четырехзвездочного филиппинского отеля City Garden Hotel, в совершении преступления заподозрили 11 мужчин, пишет Daily Mail.

23-летняя девушка вместе с друзьями и коллегами отмечала Новый год. Ее коллега Роммель Галида признался, что проснулся утром 1 января и обнаружил девушку в ванной. Решив, что она спит, он накрыл ее одеялом, и пошел спать дальше. Через некоторое время он вновь зашел в ванную комнату и увидел, что ее тело начало синеть. Тогда он поднял тревогу, и после неудачной попытки проведения сердечно-легочной реанимации Дасеру доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

В данный момент результаты вскрытия пока неизвестны, однако сотрудники правоохранительных органов обнаружили на бедрах и коленях погибшей синяки и порезы. По данным следствия, на теле стюардессы есть и другие доказательства, указывающие на то, что ее изнасиловали.

По данным издания, полиция предъявила обвинения 11 постояльцам соседних номеров, знавших погибшую девушку.

В декабре сообщалось, что москвичка стала жертвой домогательств на сеансе у VIP-массажиста и написала заявление в полицию о попытке изнасилования. По словам 19-летней россиянки, она увидела объявление о бесплатном массаже всего тела в Telegram. 29 декабря героиня отправилась на сеанс в салон в Руновском переулке. Во время процедуры массажист начал склонять ее к действиям сексуального характера.

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