Россиянка стала жертвой домогательств на приеме у VIP-массажиста

Москвичка стала жертвой домогательств на сеансе у VIP-массажиста и написала заявление в полицию о попытке изнасилования. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам 19-летней россиянки, она увидела объявление о бесплатном массаже всего тела в Telegram. Вечером 29 декабря героиня отправилась на сеанс в салон в Руновском переулке. Во время процедуры массажист начал склонять ее к действиям сексуального характера.

Испугавшись, девушка остановила потенциального насильника и потребовала объяснений. В ответ обвиняемый заявил, что половой акт с клиентом входит в список услуг их салона. Героиня сразу покинула место происшествия и обратилась в полицию. На данный момент проводится проверка по факту преступления.

Ранее в декабре манекенщики и трансгендерные модели массово обвинили американского дизайнера одежды Александра Ванга в сексуальных домогательствах. По словам пострадавших, модельер часто подмешивал им наркотики и заставлял употреблять алкоголь чтобы потом склонить их к действиям гомосексуального характера.