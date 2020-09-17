Модель обвинила Трампа в сексуальных домогательствах

Бывшая модель и актриса Эми Доррис (Amy Dorris) обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке в 1997 году, сообщила она The Guardian.

Доррис рассказала, что пришла на мероприятие вместе со своим парнем, который был другом будущего президента. В какой-то момент она отошла в уборную, а при выходе столкнулась с Трампом. После короткой беседы он начал обнимать и целовать Доррис.

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«Я не могла вырваться из его объятий. Он просто засунул свой язык мне в рот, и я оттолкнула его. И вот тогда-то его хватка стала еще крепче, и его руки стали очень ощупывать мою задницу, грудь, спину, все вокруг», — вспомнила модель, которой на тот момент было 24 года, а Трампу — 51.

Поделившись своей историей с изданием, Доррис также показала билеты с мероприятия и совместные фотографии с Трампом с того дня. Ее друзья подтвердили произошедшее, а парень об этом не знал.

Бывшая модель и актриса рассказала, что хотела публично заявить об инциденте еще в 2016 году, когда сразу ряд женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах, но побоялась, что это навредит ее семье. Сейчас она считает, что своим признанием сможет обезопасить молодых девушек, в том числе своих дочерей, которые находятся в подростковом возрасте.

Адвокаты президента США прокомментировали обвинения Доррис, заявив, что они политически мотивированы перед выборами. А версия событий модели не выдержит проверки, так как если бы Трамп вел себя подобным образом на общественном мероприятии, этому бы нашлись свидетели.

Трампа в непристойном поведении или домогательствах обвиняли более 20 женщин. Одним из последних озвученных случаев стало его предложение бывшей ведущей Fox News Кортни Фрил (Courtney Friel) «приехать к нему в офис, чтобы поцеловаться». Президент все претензии отрицает.