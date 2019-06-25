Трамп открестился от изнасилования писательницы

Президент США Дональд Трамп назвал ложью обвинения в изнасиловании писательницы Джейн Кэрролл. Об этом сообщает The Hill.

«Я говорю это с большим уважением — она не мой тип», — сказал Трамп. Всю информацию об их предполагаемых связях он назвал ложью.

В ответ на это Кэррол в интервью CNN заявила, что очень рада, что она «не его тип». При этом она добавила, что американский лидер и раньше отрицал любые подозрения в такого рода преступлениях.

По утверждению Кэрролл, инцидент произошел в раздевалке магазина Bergdorf Goodman на Манхэттене «в конце 1995 года или в начале 1996-го».

В 2016 году сразу 11 женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Он назвал обвинения сфабрикованными в интересах его соперницы на президентских выборах, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В том же году достоянием общественности стала запись разговора Трампа с радиоведущим Билли Бушем — бизнесмен хвастался, что целует женщин и хватает их за интимные места без разрешения, потому что он звезда, и ему это позволено.

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