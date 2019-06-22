Трамп ответил на обвинение в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании, высказанные в его адрес американской писательницей Джейн Кэрролл, пишет ТАСС.

По словам американского лидера, он не знаком с Кэрролл. «Я никогда в своей жизни не встречал этого человека. Она пытается продать свою новую книгу — это должно указывать на ее мотивацию», — заявил глава США, добавив, что эту книгу стоит продавать в отделе художественной литературы.

Трамп также предположил, что за этими обвинениями стоит Демократическая партия США и подчеркнул, что «люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения».

По утверждению Кэрролл, инцидент произошел в раздевалке магазина Bergdorf Goodman на Манхэттене «в конце 1995 года или в начале 1996-го».

В 2016 году сразу одиннадцать женщин обвинили Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Он назвал обвинения сфабрикованными в интересах его соперницы на президентских выборах, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В том же году достоянием общественности стала запись разговора Трампа с радиоведущим Билли Бушем — бизнесмен хвастался, что целует женщин и хватает за интимные места без разрешения, потому что он звезда и ему это позволено.

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