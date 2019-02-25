Трампа обвинили в cексуальных домогательствах

Работница избирательного штаба президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на него в суд из-за того, что он в 2016 году якобы поцеловал ее без ее согласия. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщила 43-летняя женщина, Трамп, тогда еще кандидат в президенты, взял ее за руку и пытался поцеловать в губы, но она отвернулась, и поцелуй пришелся на уголок рта. По словам Джонсон, этот инцидент до сих пор вызывает у нее сильную неприязнь. Он якобы произошел 24 августа 2016 года в городе Тампа в штате Флорида, куда Дональд Трамп приехал на митинг в его поддержку. Женщина рассказала об инциденте своему бойфренду, матери и отчиму. Она заявляет, что поцелуй повлиял на ее психологическое состояние, и ей пришлось обращаться к психотерапевту. Родственники вспоминают, что она была в истерике. После этого Джонсон проработала в штабе еще примерно месяц.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отреагировала на ее заявление, назвав его «абсурдным с первого же взгляда». «Этого никогда не случалось, что подтверждают многочисленные свидетельства очевидцев, заслуживающих доверия», — сказала Сандерс. Свидетели, на которых ссылается Джонсон, единогласно подтверждают слова пресс-секретаря — по их словам, такого точно не происходило.

В 2016 году сразу одиннадцать женщин обвинили Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Он назвал обвинения сфабрикованными в интересах его соперницы на президентских выборах, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В том же году достоянием общественности стала запись разговора Трампа с радиоведущим Билли Бушем — бизнесмен хвастался, что целует женщин и хватает за интимные места без разрешения, потому что он звезда, и ему можно это делать.

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