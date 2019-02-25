Мир
 
Последние новости
Раскрыты детали обвинений бывшему начальнику украинского Генштаба
Строительство крупнейшего метропроекта сняли на видео 
Медведевой и Туктамышевой оставили шанс на участие в ЧМ
Назван главный источник богатства американок
Самолет провалил посадку из-за экстремального ветра и попал на видео
Трамп одним твитом обрушил нефть
Стадо испуганных слонов преградило путь туристам во время сафари
Гусинский прокомментировал самоубийство сооснователя НТВ
Раскрыты найденные ФСБ угрозы от OneWeb для России
Новости партнеров

Трампа обвинили в cексуальных домогательствах

Перейти в «Мою Ленту»

Работница избирательного штаба президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на него в суд из-за того, что он в 2016 году якобы поцеловал ее без ее согласия. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщила 43-летняя женщина, Трамп, тогда еще кандидат в президенты, взял ее за руку и пытался поцеловать в губы, но она отвернулась, и поцелуй пришелся на уголок рта. По словам Джонсон, этот инцидент до сих пор вызывает у нее сильную неприязнь. Он якобы произошел 24 августа 2016 года в городе Тампа в штате Флорида, куда Дональд Трамп приехал на митинг в его поддержку. Женщина рассказала об инциденте своему бойфренду, матери и отчиму. Она заявляет, что поцелуй повлиял на ее психологическое состояние, и ей пришлось обращаться к психотерапевту. Родственники вспоминают, что она была в истерике. После этого Джонсон проработала в штабе еще примерно месяц.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отреагировала на ее заявление, назвав его «абсурдным с первого же взгляда». «Этого никогда не случалось, что подтверждают многочисленные свидетельства очевидцев, заслуживающих доверия», — сказала Сандерс. Свидетели, на которых ссылается Джонсон, единогласно подтверждают слова пресс-секретаря — по их словам, такого точно не происходило.

В 2016 году сразу одиннадцать женщин обвинили Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Он назвал обвинения сфабрикованными в интересах его соперницы на президентских выборах, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В том же году достоянием общественности стала запись разговора Трампа с радиоведущим Билли Бушем — бизнесмен хвастался, что целует женщин и хватает за интимные места без разрешения, потому что он звезда, и ему можно это делать.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Former campaign staffer alleges in lawsuit that Trump kissed her without her consent. The White House denies the charge.
Порнозвезда назвала секс с Трампом отвратительным
Бывшая участница шоу «Кандидат» подала на Трампа иск о домогательствах
Обвинившая Трампа в изнасиловании женщина отозвала иск
Учительница йоги обвинила Трампа в сексуальных домогательствах
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
17:46Сегодня

Бывший премьер-министр Ирака обвинил Обаму в помощи ИГ

18:0724 февраля

В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет

15:41Сегодня

Бомбежка последнего оплота сирийской оппозиции попала на видео

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
16:39Сегодня

Третьего «отравителя» Скрипалей заметили на другом возможном месте преступления

11:49Сегодня

Получатели «гитлеровских» пенсий нашлись по всему миру

14:27Сегодня

Сирийские женщины избавились от гнета ИГ и мужчин

Мир00:0121 февраля

«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»

Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
15:3323 февраля

Раскрыты подробности полета американского самолета-разведчика над Россией

09:55Сегодня

Лавров усомнился в умственных способностях американцев

14:23Сегодня

Трамп посулил Северной Корее процветание

Россия
«Понимаешь, что ничего не можешь»
Почему в России так сложно найти хорошего врача
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
Ветерану Великой Отечественной отказали в льготе с мотивировкой «не воевал»
Собчак сообщила о самоубийстве Малашенко
Один из творцов победы Ельцина на выборах 1996 года найден мертвым
Все материалы
Мир
«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»
Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
Бывший премьер-министр Ирака обвинил Обаму в помощи ИГ
Бомбежка последнего оплота сирийской оппозиции попала на видео
Третьего «отравителя» Скрипалей заметили на другом возможном месте преступления
Получатели «гитлеровских» пенсий нашлись по всему миру
Сирийские женщины избавились от гнета ИГ и мужчин
Ким Чен Ын поехал к Трампу на бронепоезде
Все материалы
Бывший СССР
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Высказавшихся о Крыме украинских кандидаток на «Евровидение» позвали в Россию
Высказавшихся о Крыме претенденток на «Евровидение» призвали отречься от родителей
Россию снова обвинили во вмешательстве в выборы
Порошенко рассказал о похороненных планах Кремля
Все материалы
Экономика
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
Состоялось вручение премии «Большая рыба»
Путин дал лишний год на возвращение денег из офшоров
Российские пенсионеры получат доплаты
Стала известна реакция Путина на арест американского инвестора
Конфликт США и Китая помог всему миру
«Газпром» избавился от нового президента «Зенита»
Все материалы
Силовые структуры
«Главная угроза для воров — они сами»
В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Осужденного за марш голых проституток Рыжего Тарзана освободили досрочно
Российский полицейский отправил пенсионера в кому из-за жалобы на громкую музыку
Начальника отдела ФСБ избили и обокрали в центре Москвы
У теракта в метро Петербурга нашли сирийский след
Все материалы
Наука и техника
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Раскрыты найденные ФСБ угрозы от OneWeb для России
Найдены превращающиеся в «живых мертвецов» существа
Су-57 улетит в Париж
США оказались не готовыми к ядерной войне
Все материалы
Спорт
Роберто Рохас«Притворялся инвалидом, чтобы усилить сборную»
Эти спортсмены резали себя и обгоняли бегунов на метро. Обман делал их чемпионами
Получивший пощечину от Александра Емельяненко вступился за бойца
Кокорина и Мамаева предложили отправить в Рязань вместо СИЗО
Фанаты пристыдили Александра Емельяненко за пощечину на мастер-классе
Вратарь «Челси» объяснил отказ уходить на замену в финале Кубка лиги
Боец MMA устроил акробатическое шоу и нокаутировал соперника
Борец рванул к трибунам и учинил массовую драку
Все материалы
Культура
Золото черной Америки
Кто и почему победил на самой странной церемонии «Оскаров» в истории
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
«Отсутствие денег — это то, что нужно молодым»
Умирает ли русский рейв и кто его спасет
Адвоката Шнурова обвинили в «бесовском заговоре» после жалобы на Милонова
В сети возмутились получившим «Оскар» фильмом про менструацию
Украинской певице Джамале припомнили концерты в России после присоединения Крыма
Серебряков объяснил свои слова про разжигающую конфликты Россию
Все материалы
Интернет и СМИ
Мое тело — всеобщее дело
Женская сексуальность, мировой упадок и милые бабушки глазами лучших фотографов
«Руки-базуки» решился на удаление воспаленных бицепсов
Киселев рассчитал военный удар по США и назвал его задачкой для третьеклассника
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
Опубликованы самые странные запросы «до изобретения Google»
Внук убитого нацистами генерала потребовал возбудить дело за шутку Comedy Woman
Все материалы
Ценности
Перешли на красный
Голые спины, актер в женском наряде и платье-стейк. Чем еще запомнился «Оскар-2019»
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Джойс Майер«У меня нет необходимости извиняться»
Господь дал этой проповеднице благословение. А еще личный самолет и роскошный особняк
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла в свет без нижнего белья
Выбран худший наряд на премии «Оскар»
Голливудскую актрису высмеяли за «мясное» платье
Актриса появилась на вечеринке после «Оскара» в прозрачном бюстгальтере
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
Самолет провалил посадку из-за экстремального ветра и попал на видео
Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро
Иностранцам станет проще въехать в Россию
Механик изнасиловал туристку и получил условный срок
Все материалы
Из жизни
Джек-раздеватель
Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Они убийцы, но в остальном — довольно хорошие люди»
В этой тюрьме нет решеток и надзирателей. Но арестанты мечтают остаться там навсегда
Двухметровый смертоносный португальский кораблик напугал австралийцев
Бабушке вернули потерянную сумочку спустя 65 лет
Женщина похудела на центнер благодаря разводу с мужем
Меган Маркл запретили держать за руку мужа
Все материалы
Семейное дело
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: считаем расходы и с неохотой расстаемся с универсалом
Море с мехом
Едем в Эстонию на Мазде CX-5
Берегись автомобиля
Волги в Монако через 55 лет завоевали призовые места — как это было
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Новый Hyundai Sonata сфотографировали без камуфляжа
«Горячий» Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf R
Peugeot представила хэтчбек 208 нового поколения
Все материалы
Дом
«Сейчас кого угодно можно выселить за пять минут»
Муж лишил россиянку прав на общее имущество. Но она не сдается
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Только для своих
Что творится в самом известном гей-квартале Испании
Названы опасные виды квартир
Старшую из сестер Хачатурян выселили из квартиры в Москве
На российском рынке ипотеки выявили сексизм и эйджизм
Дом Пабло Эскобара взорвали назло туристам
Все материалы