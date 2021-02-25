Российский блогер рассказал об отдыхе в Дубае за 60 тысяч рублей в месяц

Российский блогер, отдыхающий в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказал, как с комфортом провести месячный отпуск в Дубае за 60 тысяч рублей. Своим опытом Антон Соколов поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник прилетел в страну стыковочным рейсом через Стамбул, стоимость перелета из Москвы и обратно составила 25,8 тысячи рублей. Вся сумма была возвращена ему банком в рамках специальной акции.

По словам Соколова, на арабском курорте, вопреки распространенному мнению, расположены одни из самых дешевых гостиниц в мире. Ему удалось забронировать двухместный номер в четырехзвездочном отеле по специальному тарифу при долгосрочной аренде — за две тысячи рублей в сутки, таким образом, стоимость размещения на одного человека составила 30 тысяч рублей за месяц.

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Кроме того, заметил россиянин, в Дубае без особого труда можно найти кафе и рестораны «за любые деньги» с самыми разнообразными кухнями и качественным сервисом — на еду в день, по его оценкам, может уйти около тысячи рублей. Вдобавок в городе доступно множество супермаркетов с продуктами по адекватным ценам (готовый греческий салат — сто рублей) и сервисов доставки еды со скидочными предложениями (ужин из ресторана здорового питания — 470 рублей).

В случае, если туристу требуется воспользоваться транспортом, Соколов советует делать выбор в пользу общественного транспорта (одна поездка — около 120 рублей) либо сети автоматического проката электровелосипедов (полторы тысячи рублей в месяц).

9 декабря сообщалось, что российская туристка, побывавшая в ОАЭ в декабре, рассказала правду об отдыхе в стране во время пандемии коронавируса. В первую очередь путешественница обратила внимание на то, что в стране действуют ограничительные меры на фоне COVID-19, в частности обязательный масочный режим, замер температуры в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.