Летевший из России в Дубай бизнес-джет подал сигнал бедствия сразу после взлета

Бизнес-джет, следовавший из России в Объединенные Арабские Эмираты, подал сигнал бедствия сразу после вылета из аэропорта и совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincidents со ссылкой на данные портала FlightRadar24.

Как сообщает источник, частный самолет Gulfstream G560ER вылетел из Краснодара в Дубай, но спустя некоторое время вернулся в аэропорт из-за отказа системы управления.

По информации издания Baza, воздушное судно принадлежит российскому бизнесмену Сергею Галицкому. На борту во время инцидента находилась супруга бизнесмена.

Уточняется, что приземление прошло успешно, после посадки лайнер проверяют техники.

Ранее в январе пассажирский самолет российской авиакомпании «Ямал» подал сигнал бедствия сразу после взлета и изменил направление движения. Речь шла о воздушном судне Airbus A320-232, вылетевшем 14 января в 3:15 по московскому времени по маршруту из Домодедово в Салехард рейсом YC32. Лайнер в течение часа вырабатывал топливо.