Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия и резко изменил направление

Пассажирский самолет российской авиакомпании «Ямал» подал сигнал бедствия сразу после взлета и резко изменил направление движения. Об этом в четверг, 14 января, сообщил Telegram-канал Aviaincidents.

Согласно данным портала FlightRadar, речь идет о воздушном судне Airbus A320-232, вылетевшем в 3:15 по московскому времени по маршруту из Домодедово в Салехард рейсом YC32.

Как уточняет канал, лайнер начал кружить над аэропортом, в течение часа вырабатывал топливо, а затем двинулся в сторону Санкт-Петербурга и подал аварийный сигнал, сообщив в эфире о проблемах с датчиком скорости.

В результате Airbus запросил ступенчатое снижение в Пулково, в авиагавани объявили тревогу. В 7:00 самолет благополучно совершил посадку.

13 января сообщалось, что летящий из Владивостока самолет приготовился к аварийной посадке в Москве из-за сработавшего датчика отказа тормозов. Борт приземлился в аэропорту Шереметьево в 15:57 по московскому времени.