Российская блогерша описала пережитое на борту подавшего сигнал бедствия лайнера

Российская блогерша, летевшая рейсом YC32 авиакомпании «Ямал», описала то, что ей пришлось пережить на борту самолета, который после взлета подал сигнал бедствия и изменил направление движения. Об этом Наталья Тырина рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта.

По ее словам, это был «самый жесткий» авиаперелет в ее жизни. Вылетев из Москвы, борт всего в течение 40 минут двигался в сторону пункта назначения, Салехарда, а затем резко повернул назад и начал кружить над столичным Домодедово.

Московская авиагавань якобы отказала самолету в посадке из-за метеоусловий, в результате чего он вылетел в Санкт-Петербург. Россиянка уточнила, что воздушное судно «ужасно шатало и качало», лайнер постоянно попадал в воздушные ямы.

«Качало жестко самолет. Было страшно, я молилась и пела — и мантры, и песни. Мы не спали еще ни минуты», — поделилась Тырина и добавила, что на взлетно-посадочной полосе в петербургском Пулково стояли пожарные машины, однако они не пригодились.

Об экстренной ситуации на борту Airbus A320-232 стало известно ранее в четверг, 14 января. Самолет вылетел в 3:15 по московскому времени по маршруту из Домодедово в Салехард рейсом YC32, однако спустя почти четыре часа совершил посадку в Северной столице. Предположительно, экипаж сообщил о проблемах с датчиками скорости на борту.