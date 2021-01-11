Опубликована сделанная перед смертью фотография пассажирки разбившегося Boeing

Пассажирка разбившегося в Индонезии Boeing 737-524 сняла себя на камеру телефона перед смертью и отправила семье сообщение незадолго до крушения. Подробности случившегося сообщает Daily Mail.

По информации издания, перед вылетом Ратих Виндания (Ratih Windania), путешествовавшая с тремя детьми, поделилась своим снимком с родственниками. На фото улыбающаяся женщина сидит в кресле самолета, а ее сын и дочь смеются, глядя в камеру.

Как рассказал ее брат, Виндания подписала снимок фразой: «Пока, пока, семья. Мы летим домой». Он также добавил, что помимо сестры на борту находились его родители. Изначально они должны были лететь другим рейсом, однако их планы изменились в последнюю минуту.

Ранее сообщалось, что разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 мог разрушиться при ударе о воду. Если бы он взорвался в воздухе, обломки фюзеляжа были бы распределены на большей территории. В настоящее время все найденные обломки были собраны на небольшой площади.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что лайнер упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 59 человек, в том числе не менее шести детей. По другим сведениям, в самолете летели 62 человека, в том числе десять детей и шесть членов экипажа. Россиян в числе пассажиров не было.