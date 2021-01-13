Самолет с отказавшими тормозами приготовился к аварийной посадке в Москве

Летящий из Владивостока самолет приготовился к аварийной посадке в Москве из-за сработавшего датчика отказа тормозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Согласно информации, опубликованной на сайте FlightRadar24, речь идет о лайнере Airbus A330-343. По данным сервиса, он приземлился в аэропорту Шереметьево в 15:57 по московскому времени.

Информации о количестве пассажиров и членов экипажа на борту пока не поступало.

В декабре 2020 года аэропорту российского города Южно-Сахалинска совершил экстренную посадку двухмоторный самолет Dash-8-200. На борту воздушного судна не было пассажиров, только два члена экипажа. О состоянии людей и причине посадки самолета ничего не сообщается. Борт следовал по маршруту Саппоро — Петропавловск-Камчатский.