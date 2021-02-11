Роскошный остров в Красном море превратят в «еще один Дубай»

На острове Шурайра в Красном море начато строительство проекта люксовых отелей с пляжами и лагунами, который сможет составить конкуренцию знаменитым дубайским насыпным островам. Такими выводами поделились эксперты портала TourDom.ru.

По их информации, создатели проекта Coral Bloom («Коралловый цветок»), о запуске которого было объявлено в среду 10 февраля, планируют превратить остров в один из главных центров курортной зоны Красного моря.

Специально для этого британское архитекторское бюро Foster + Partners разработало концепцию, согласно которой дикая природа острова будет максимально сочетаться с комфортными условиями для отдыхающих.

Открыть роскошный остров для отдыхающих планируют уже в 2023 году. Глобальный проект The Red Sea должен начать принимать туристов еще раньше — в 2022 году. К этому времени откроются первые гостиницы и международный аэропорт.

Также отмечается, что к 2030 году на 22 островах западного побережья Саудовской Аравии планируется построить 50 курортов на восемь тысяч номеров. При этом большая часть островов архипелага останется с нетронутой первозданной природой.

3 февраля сообщалось об изменении политики Дубая по продаже номеров в условиях новых ограничений. Согласно требованиям загрузки в пределах 70 процентов, отели сфокусируются не на общем повышении цен, а на выведении из оборота стандартных и близких к ним вариантов размещения.