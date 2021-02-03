Отели популярного арабского курорта массово начнут продавать номера по-новому

Отели в Дубае массово изменят политику продаж номеров в условиях новых ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, и требования загрузки в пределах 70 процентов. Таким мнением с порталом Ассоциации туроператоров России поделился гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, в ближайшее время большинство люксовых объектов размещения на популярном арабском курорте начнут по-новому выдавать номера — они сфокусируются не на общем повышении цен, а на выведении из оборота стандартных и близких к ним вариантов размещения.

«Будет отмечаться дефицит номеров, ряд отелей уже встает на stop sale. Исходя из практики, если нужно закрыть 30 процентов номерного фонда, это будут номера обычных категорий. Отельерам сейчас выгодно оставить в продаже высокомаржинальные типы размещения», — пояснил эксперт.

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Представители «Спектрума» подтвердили, что установленная квота в 70 процентов существенно скажется на наличии мест в отелях VIP-уровня Дубая. Аналогичного мнения придерживаются специалисты «TUI Россия».

При этом предполагается, что в других эмиратах, вероятнее всего, еще можно будет найти подходящий вариант размещения на любой бюджет.

2 февраля сообщалось, что Дубай ввел новые ограничения со 2 февраля на работу общественных мест из-за вспышки коронавируса. Массовый наплыв туристов привел к резкому увеличению числа заражений COVID-19 — в частности, речь идет о британских путешественниках, которые отправлялись на отдых, проигнорировав запреты властей.