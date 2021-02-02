Названа минимальная цена квартиры у моря в Дубае

Самая дешевая квартира в Дубае, в шаговой доступности от моря, продается за 14,5 миллиона рублей, свидетельствуют материалы портала Emirates.Estate, предоставленные «Ленте.ру».

Спрос на недвижимость в городе и других населенных пунктах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) аналитики называют достаточно стабильным — несмотря на то, что в 2020 году российский интерес к приобретению жилья в Дубае снизился почти на 13 процентов.

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По данным Emirates.Estate, средняя стоимость дубайских квартир, расположенных в пешей доступности от моря (на расстоянии до 500 метров), составляет 36,1 миллиона рублей. В январе 2020-го самый доступный такой лот предлагался за 14,5 миллиона рублей.

Средняя площадь выставленных на продажу квартир в городе — 151 квадратный метр. Самый компактный вариант имеет площадь 75 квадратных метров. При этом в среднем «квадрат» в квартирах у моря стоит 246,4 тысячи рублей.

Самая дешевая вторичная квартира в Дубае оценена в 5,1 миллиона рублей. Площадь лота — 32 квадратных метра. Таким образом, «квадрат» обойдется покупателю в 160,2 тысячи рублей.

Ранее рынку недвижимости ОАЭ предрекли спад из-за переизбытка предложения, возникшего в период пандемии коронавируса. По наблюдениям аналитиков, покупатели недвижимости в ОАЭ несколько активизировались в последние месяцы 2020-го, но обвал, произошедший в прошлом году, может повториться и в 2021-м — преимущественно из-за профицита предложения. В стране насчитывается около миллиона жилых объектов, выставленных на продажу.

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