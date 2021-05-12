Производители дали совет правительству после слов о жадности торговых сетей

Производители дали совет правительству после слов премьера России Михаила Мишустина о жадности торговых сетей. Вице-президент «Российского зернового союза» Александр Корбут заявил в беседе с URA.RU, что государству необходимо заботиться о доходах населения.

Он отметил, что по российскому законодательству цель предпринимательской деятельности — получение прибыли, а цель государства — забота о доходах населения и «обеспечение для них доступности продовольствия».

«Я не уверен, что здесь стоит вопрос о какой-то жадности, особенно производителей. И в материалах было сказано, что производители среагировали на изменения цен мирового рынка, соответственно, они активизировали экспорт», — объяснил Корбут, добавив, что на рост цен повлияли «издержки производства, ослабление рубля, подорожание металла и других ресурсов». По его словам, лучший способ бороться с жадностью — развивать конкуренцию и повышать доходы населения.

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С тем, что повышение цен не обусловлено жадностью торговых сетей, согласился гендиректор «Национального союза производителей молока» Артем Белов. Он напомнил, что по итогам 2020 года себестоимость производства сырого молока в России в среднем выросла на 18 процентов, переработки — на 5-7 процентов, в то время как цены на полке выросли примерно на 3,5 процента. «Можно сделать вывод, что производители молока сдерживали цены», — заверил Белов.

По его словам, на затраты производителей повлияли в том числе рост тарифов естественных монополий и закупка зарубежных компонентов. Он заключил, что такой «серьезный рост себестоимости» не покрывается ценой продуктов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Михаила Мишустина. Он заявил, что регулирование цен в России должно носить рыночный характер, как и говорил ранее президент Владимир Путин.

12 мая во время отчета в Госдуме премьер Михаил Мишустин подчеркнул, что рост цен на продукты связан с безудержными аппетитами ретейлеров, называть которых он, правда, не стал. Мишустин указал только, что у властей достаточно средств, чтобы обуздать стремления нажиться на ажиотажном спросе на продукты первой необходимости.