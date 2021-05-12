Рост цен на продукты в России посчитали ниже среднемирового

Цены на продукты в России выросли ниже среднемировых значений. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, ее слова приводит ТАСС.

«Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке», — указала она. Абрамченко сослалась на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН. Там установили, что в апреле этого года продовольствие подорожало на 30,8 процента по сравнению с показателем за соответствующий период прошлого года.

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«Существенно сократилось предложение на рынке продовольствия во всем мире. На это повлияло два фактора: закрытие производств из-за пандемии и масштабная засуха», — добавила вице-премьер.

Ранее в мае премьер-министр Михиал Мишустин сказал, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. По его словам, «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе».

Комментируя его слова, в Кремле уточнили, что регулирование цен в России должно носить рыночный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подробно останавливаться на заявлениях главы правительства. По его словам, отдельная точка зрения Кремля по этому вопросу не требуется.

Сдерживать цены на социально значимые продукты власти начали в конце 2020-го, заключив соглашения с торговыми сетями и производителями. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров.