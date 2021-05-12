Песков прокомментировал слова Мишустина о жадности торговых сетей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регулирование цен в России должно носить рыночных характер, как и говорил ранее Владимир Путин. Таким образом он прокомментировал слова премьера Михаила Мишустина о «жадности» торговых сетей, сообщает РИА Новости.
Рассуждать подробно о тезисах главы правительства Песков отказался, заметив, что Мишустин все достаточно подробно описал. По его словам, отдельная точка зрения Кремля по этому вопросу не требуется.
Ранее во время отчета в Госдуме премьер подчеркнул, что рост цен на продукты связан безудержными аппетитами ретейлеров, называть которых он, правда, не стал. Мишустин указал только, что у властей достаточно средств, чтобы обуздать стремления нажиться на ажиотажном спросе на продукты первой необходимости.
Сдерживать цены на продукты, сахар и подсолнечное масло, правительство после критики Путина начало в декабре прошлого года. Вначале предполагалось, что действие соглашений с торговыми сетями и производителями сохранится до 31 марта, но для сахара его продлили до 1 июня, а для масла — до 1 октября этого года.