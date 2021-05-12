Шоколаду и губной помаде пообещали резкое подорожание

Мировые цены на шоколад резко увеличатся из-за роста стоимости пальмового масла, пообещал Bloomberg. Агентство указало, что цена пальмового масла, которое используют при производстве многих продуктов — от шоколада до зубной пасты и губной помады, подскочила на 120 процентов за последний год.

Сейчас тонна стоит 1091 доллар — это максимальный уровень. На производстве негативно сказываются последствия пандемии коронавируса, а спрос на сырье при этом по-прежнему остается высоким. «Рост цен до небывалых максимумов неизбежно повлияет на потребительские привычки», — констатировал руководитель отдела торговых стратегий Kaleesuwari Intercontinental Гнанасекар Тиагараджан.

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Основные поставщики пальмового масла — Малайзия и Индонезия, на них приходится примерно 84 процента мирового рынка. Пандемия коронавируса вызвала дефицит рабочей силы в этих странах и привела к сокращению производства. Крупнейшие потребители — Китай и Индия — в то же время наращивают объемы импорта.

Альтернативы пальмовому маслу пока нет. Если фирмы будут использовать другое сырье, это обойдется дороже, отмечает агентство. Например, соевое масло, второе по потреблению, в прошлом году подорожало на 150 процентов, а подсолнечное —более чем в два раза.

Пальмовое масло используют многие крупные транснациональные производители продуктов питания, например Mondelez и Nestle. Оно содержится в печенье, шоколаде, помаде, в средствах для макияжа и ухода за кожей. Кроме того, оно служит сырьем для производства биотоплива.