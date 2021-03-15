Японская компания создала съедобные кружки для пива

Японская пивоваренная компания Asahi Breweries создала и запустила в продажу съедобные кружки Mog Cup, чтобы снизить количество пластиковых отходов, говорится на ее сайте.

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Они сделаны из запеченного картофельного крахмала. Производитель утверждает, что чашки могут удерживать жидкость комнатной температуры около часа. Емкости есть разных размеров (S, M и L) и вкусов. Например, можно приобрести чашку со вкусом шоколада или крекера с креветками.

Кружки продаются по десять штук, набор стоит от 1150 иен (10,60 доллара). «Мы предлагаем новый стиль потребления продуктов, который заменяет одноразовые контейнеры на экологически чистые, пригодные для естественной переработки», ― отмечается в заявлении Asahi.

Ранее компания Diageo приняла решение изменить упаковку культового виски Johnnie Walker. С 2021 года алкоголь будет выпускаться в бумажных бутылках. Решение об изменении упаковки продиктовано заботой о природе, поскольку бумажная бутылка может быть полностью переработана.

Ранее сообщалось, что на территории России, а также других-стран членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) решили запретить использование одноразового пластика. Такая мера включена в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года