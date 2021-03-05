Экономика
 
Последние новости
В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров
На Украине назвали сроки появления коммерческой вакцины от коронавируса
В ходе спецоперации в Армении задержали двух воров в законе
Несколько кавказцев остановились на дороге, станцевали лезгинку и были избиты
Ведущий рассказал об увольнении из-за письма Путину
«Аэрофлот» опроверг информацию о введении платной регистрации в аэропортах
Внутри ядра Земли обнаружили неизвестную структуру
Мишустин назвал сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса
Китай повысит пенсионный возраст
Новости партнеров
Прослушать новость

В России захотели запретить одноразовый пластик

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Станислав Тихомиров / «Коммерсантъ»

На территории России, а также других-стран членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) захотели запретить использование одноразового пластика. Такая мера включена в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, пишут «Известия».

Ожидается, что запрет на производство и ввоз одноразового пластика будет вводиться поэтапно. Детали и конкретный план обсуждается странами-участницами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

Параллельно в российском Минприроды рассматривают другие возможные варианты снижения вредного влияния пластика на окружающую среду. Среди них вторичная переработка этого материала.

В свою очередь Минпромторг обращает внимание на экономические аспекты отказы от пластика. В частности, его заменители, такие как бумагу и картон, невозможно использовать для упаковывания некоторых видов продуктов питания.

В прошлом году с похожей инициативой выступала Белоруссия, предлагавшая запретить оборот на территории ЕАЭС части продукции из одноразового пластика. Однако Россия тогда не одобрила такие изменения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пакеты услуг: в странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик
Названа самая экологичная компания России
Полтора миллиарда выброшенных масок попало в мировой океан
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
03:0119 января

Еще одна категория россиян досрочно выйдет на пенсию в 2021 году

08:44 3 марта

Цветы в России подорожали вдвое

08:09 3 марта

Перечислены самые популярные подарки для россиянок на 8 марта

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
08:00 3 марта

Названо лучшее сливочное масло

07:08 3 марта

Эксперт назвал возможные причины отказа банка в открытии счета

06:13 3 марта

Россиянам раскрыли способ добиться выплаты зарплаты

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
06:01 3 марта

Россиян предупредили о мошенничестве с банковскими картами и возвратом денег

05:25 3 марта

Уволенным в пандемию россиянам вернут работу

03:52 3 марта

Юрист раскрыла план действий при получении «билета банка приколов» в банкомате

Россия
Москва запаслась тюльпанами
Борис Ельцин после голосования на избирательном участке, 1996 г.«Ельцин продул бы с разгромным счетом»
Глеб Павловский — о выборах 1996 года, поиске преемника Ельцина и испорченных отношениях с Украиной
В России завершилась вторая фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Главархив Москвы открыл доступ к документам об утраченных храмах и монастырях
Михаил Горбачев«Ну вы меня понимаете»
Михаилу Горбачеву 90 лет. Что он говорил о США, перестройке, Ельцине и Иисусе Христе
В Совфеде назвали строительство городов в Арктике преступным
Все материалы
Мир
Помпео заявил о возможности своего участия в президентских выборах в 2024 году
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени Джорджа Флойда
Николя СаркозиСуд отправил Николя Саркози в тюрьму за коррупцию
Бывший президент Франции за подкуп судьи проведет год за решеткой
В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного американского студента
В Сенате США задумали ограничить полномочия президента
Все материалы
Бывший СССР
Представители Тихановской ответили на обвинения в попытке захвата Гомеля
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
В Молдавии сделали первую прививку от коронавируса
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Зеленский привился от коронавируса
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Суд разрешил арестовать Анатолия Шария
Все материалы
Экономика
Еще одна категория россиян досрочно выйдет на пенсию в 2021 году
Готовящиеся санкции против России обвалили курс рубля
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
«Р-Фарм» успешно зарегистрировал в России секвенаторы нового поколения Illumina
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
Россия впервые прошла кризис лучше всего остального мира
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Все материалы
Силовые структуры
В ходе спецоперации в Армении задержали двух воров в законе
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
Награда за главного киргизского вора в законе достигла пяти миллионов долларов
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Скопинский маньяк не вернулся домой
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Друга Кокорина и Мамаева поймали в набитом фальшивыми деньгами Mercedes
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Все материалы
Культура
Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»
Без вены виноватая
Героин для поп-звезды, новые супергерои Marvel и ЛГБТ-школьники: главные сериалы марта
Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»
«Он стал мужчиной-любоголиком, дамским угодником, ходоком»
История россиянина, который пытался купить любовь, но не нашел ее и стал клиентом психотерапевта
«Борат 2» получил «Золотой глобус»
От блюза до «абъюза»
Земфира выпустила первый альбом за восемь лет. Каким он получился?
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
Все материалы
Интернет и СМИ
Вассерман обвинил Малахова во лжи
«Это больше чем просто синяки на коже»
Последствия коронавируса, войн и ошибок власти — в объективах лучших фотографов мира
Доктор Мясников оценил идею ввести ковид-паспорта
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Мужчина принял незнакомца за своего отца и полгода общался с ним в WhatsApp
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами
Козленок-циклоп с двумя зрачками в одном глазу родился на Филиппинах
«Одним утром я проснулась и поняла: блин, а я не в кино»
История россиянки, которая переехала в Милан за любовью и нашла дело всей жизни
Знакомые много лет подруги оказались разлученными в детстве сестрами
Мальчик поймал гигантскую рыбу вдвое тяжелее себя
Все материалы
Обновленную Lada Vesta сняли на видео
Porsche Taycan Cross Turismo: практичность на батарейках
Чем будет привлекать покупателей электрический универсал из Германии
Porsche Taycan превратится в купе и кабриолет
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 3
Десять вопросов для тех, кто кое-что смыслит в автомобилях
Jeep может отказаться от имени Cherokee
Mitsubishi Pajero Sport для России: объявлены цены и комплектации
До дилеров новинка доберется в мае 2021 года
Объявлены цены на обновленный Haval H9 в России
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы