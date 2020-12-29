Полтора миллиарда выброшенных масок попало в мировой океан

Пандемия коронавируса может обернуться серьезными последствиями для экологии — более 1,5 из 52 миллиардов произведенных в этом году медицинских масок могло попасть в мировой океан в этом году. К такому выводу пришла группа по защите океана Oceans Asia, ее доклад опубликован на сайте организации.

По подсчетам эко-активистов, это приведет к дополнительному загрязнению мирового океана 4680 — 6240 тоннами пластика. Маски изготавливаются из полипропилена — тонких волокон пластика, которые разлагаются 450 лет. В организации отмечают, что со временем маски распадаются в микроскопические частицы пластика, которые могут нести серьезную угрозу для экосистем океанов.

«Загрязнение океана пластиком ежегодно убивает около 100 000 морских млекопитающих и черепах, более миллиона морских птиц и еще большее количество рыб, беспозвоночных и других животных», — заявил Гэри Стоукс, операционный директор Oceans Asia. Активист подчеркнул, что загрязнение также негативно сказывается на рыбном хозяйстве и индустрии туризма и обходится мировой экономике примерно в 13 миллиардов долларов в год.

В качестве одной из мер по борьбе с загрязнением океана организация посоветовала правительствам поощрять использования многоразовых масок и содействовать разработке устойчивых альтернатив одноразовым маскам из пластика.

Ранее китайские и американские ученые в своих исследованиях развеяли миф об «экологическом чуде», которое якобы произошло во время пандемии и было связано с улучшением состояния окружающей среды. По словам специалистов, в период вынужденной самоизоляции количество вредных веществ в воздухе не уменьшилось.

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