В центре Гамалеи заявили о связи загрязнения воздуха и пандемии COVID-19

Загрязнение воздуха может пагубно влиять на протекание коронавируса, заявила научный сотрудник лаборатории средств специфической профилактики вирусных болезней центра имени Гамалеи Кизхалум Хаметова. Ее слова передает ТАСС.

Она отметила, что ученые обнаружили прямую связь между изменениями окружающей среды и распространением вирусов. «Загрязнение воздуха влияет на распространение COVID-19 и, самое главное, течение заболевания», — сказала Хаметова.

Загрязнение воздуха, по ее словам, увеличивает риск возникновения хронических заболеваний, которые в свою очередь приводят к более тяжелому течению COVID-19. Эксперт также добавила, что загрязнение воздуха ослабляет иммунную систему, из-за чего организму труднее обезопасить себя от вирусов.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что загрязненный диоксидом азота городской воздух может усугубить пандемию COVID-19, провоцируя опасные осложнения вплоть до увеличения уровня смертности.