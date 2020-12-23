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Ученые развеяли миф об «экологическом чуде» во время пандемии

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Фото: Ammar Awad / Reuters

Китайские и американские ученые в своих исследованиях развеяли миф об «экологическом чуде», которое якобы произошло во время пандемии и было связано с улучшением состояния окружающей среды. Однако, по словам специалистов, в период вынужденной самоизоляции количество вредных веществ в воздухе не уменьшилось. Об этом сообщает Bloomberg.

Одно из исследований принадлежит экспертам из китайского города Ухань, которые отметили, что ситуацию с качеством воздуха нельзя оценить однозначно. По данным специалистов, вопреки видимым улучшениям, таким как исчезновение смога, в воздухе в Риме, Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе был зафиксирован высокий уровень концентрации озона, который образуется из-за смеси вредных веществ под воздействием жары.

Подобным мониторингом показателей занимались и ученые из Делавэрского университета в США. В период карантина они отслеживали в воздухе вредные частицы, образующиеся от работы заводов и движения автомобилей, и пришли к выводу, что в апреле 2020-го уровень загрязняющих смесей повысился в сравнении с показателями за предыдущие года. Специалисты связали такое положение с тем, что оставшиеся дома люди по-прежнему потребляли электроэнергию, а по дорогам ездили грузовики.

Американские эксперты отметили, что проследить зависимость качества воздуха от самоизоляции общества непросто, так как специалистам необходимо брать во внимание сразу несколько факторов, включая погодные условия и выбросы в соседних странах. По мнению ученых, на данный момент необходимо исследовать как можно больше данных, чтобы выявить, какие источники, кроме автомобилей, загрязняют воздух.

В ноябре 2020 года, по данным Европейского агентства по окружающей среде, в сравнении с весной 2019-го во многих городах очистился воздух. Эксперты посчитали, что состояние экологии в лучшую сторону изменила пандемия коронавируса, из-за которой были введены ограничения на передвижения. Так, наиболее чистый воздух нашли в Милане (Италия) и Мадриде (Испания). Показатели также заметно упали в мегаполисах Западной Германии, Бельгии и Нидерландах.

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