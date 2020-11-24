Европа очистилась из-за коронавируса

Во многих городах Европы по сравнению с весной 2019 года заметно очистился воздух. Причиной послужила пандемия коронавируса, поскольку из-за нее были наложены ограничения на передвижения и определенные виды экономической деятельности. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Европейское агентство по окружающей среде.

Наиболее значительные перемены произошли в Милане (Италия) и Мадриде (Испания). В первом случае количество диоксида азота (NO2) и мелких твердых частиц, оказывающих серьезное воздействие на здоровье человека, уменьшилось на 54 процента, а во втором — на 47 процентов. Данные показатели заметно упали и в других мегаполисах Европы, особенно в Западной Германии, Бельгии и Нидерландах.

В ведомстве подчеркнули, что это временный эффект, и добавили, что стандарты качества воздуха не должны достигаться путем карантина. Однако, по словам главы агентства, необходимо и дальше внедрять инновации, способствующие благополучию окружающей среды.

Ранее в России был установлен новый рекорд по загрязнению воздуха за последние 16 лет. Самыми загрязненными регионами признали Самарскую и Оренбургскую области, а также Бурятию. Отмечается, что скачок произошел после весеннего карантина.

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