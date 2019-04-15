Валуев нашел способ улучшить воздух в Москве

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев предложил высаживать на территории российской столицы больше вечнозеленых растений. Как заявил бывший боксер агентству новостей «Москва», эта мера поможет улучшить качество воздуха в мегаполисе.

«Я очень люблю хвойные растения. Я на своем участке стараюсь как можно больше сажать туи, елки, которые зимой зеленые. В Москве тоже нужно это делать. Чтобы в парках, на улицах не голые деревья стояли, например, зимой, а всегда зеленые растения. Это и приятнее, и воздух лучше», — заявил депутат.

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Валуев отметил, что вопрос высадки вечнозеленых растений необходимо решать с участием горожан. «Это должно быть не только мнение Валуева, это должно быть и мнение жителей Москвы», — подчеркнул политик.

В рейтинге самых грязных городов Европы (Pollution Index 2018 Mid-Year), опубликованном в ноябре 2018-го, Москва заняла 19 строчку из 76-ти. По данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», тройку столичных районов с самым низким качеством воздуха год назад составили центральные Якиманка, Замоскворечье и Арбат. Самый чистый воздух в Москве — на территории Троицкого административного округа, в поселениях Роговское, Киевский и Новофедоровское.

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