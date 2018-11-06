Назван самый грязный город Европы

Специалисты признали македонский Тетово самым грязным европейским городом. Данные приведены на сайте Numbeo в рейтинге Pollution Index 2018 Mid-Year.

Список составлен на основе анализа экологии 76 городов Европы. Показатель загрязнения Тетово — 97,57 пункта. Вторую позицию занял итальянский Неаполь (84,61 пункта). На третьем месте — столица Македонии Скопье с индексом 82,17 пункта.

Также в топ-10 вошли албанская столица Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины Сараево, польский Краков, Пловдив (Болгария), а также столица Украины Киев.

Санкт-Петербург занял 17-е место, обогнав Москву по уровню загрязнения на две позиции.

Самыми благоприятными для жизни с точки зрения экологии стали две европейские столицы — Хельсинки (Финляндия) и Рейкьявик (Исландия).

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В марте столица Ирака Багдад была признана худшим в мире городом для проживания по версии международной консалтинговой компании Mercer. Следом за Багдадом в списке из 450 населенных пунктов идет Банги — столица Центральноафриканской Республики (ЦАР).

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