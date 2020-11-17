В России установлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

В России установлен новый рекорд по уровню загрязнению воздуха за последние 16 лет. Наиболее загрязненными регионами оказались Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Авторы исследования отмечают, что после введения весенних ограничений рост числа загрязнений в большинстве регионов ускорился, а ядовитых выбросов за девять месяцев на треть превысило максимум десятилетней давности.