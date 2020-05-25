Воздух в России рекордно загрязнился

В России побит рекорд по количеству случаев высокого загрязнения воздуха. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным компании, за первый квартал 2020 года было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха. Это на 57 процентов больше, чем в аналогичный период 2019-го. «Это рекордный показатель: за последние пять лет по результатам первого квартала в среднем фиксировалось 25 случаев серьезных загрязнений», — отмечается в исследовании.

Среди населенных пунктов, наиболее пострадавших от загрязнения воздуха, указываются Улан-Удэ, Селенгинск, Чита, Минусинск, Красноярск, Лесосибирск, Канск, рабочий поселок Чегдомын, Комсомольск-на-Амуре, Абакан, Черногорск, Шелехов и Кызыл.

При этом число случаев загрязнения воды, напротив, упало на 30 процентов (474 случая за первый квартал текущего года). Экстремально высокое загрязнение водоемов наблюдается в Свердловской, Оренбургской, Мурманской, Курганской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, Приморском и Алтайском краях, а также в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Адыгее, Коми и других регионах. «Высокое загрязнение произошло в бассейнах рек Амур, Ангара, Волга, Днепр, Енисей, Иртыш, Кама, Обь, Терек, Кубань, Тобол, Урал, которые омывают несколько регионов России. Также пострадали малые реки, озера и водохранилища Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской и Сахалинской областей, Камчатского и Приморского краев», — уточнили в Finexpertiza.

Основными источниками загрязнения специалисты называют предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!