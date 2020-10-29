Определены города России с лучшей экологией

Россияне считают мегаполисами с лучшей экологией Тюмень и Казань, а самыми загрязненными городами — Тольятти и Рязань, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное онлайн-сервисом Superjob.

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В ходе соответствующего опроса 84 процента жителей Тюмени оценили экологическую обстановку в городе как «хорошую» и «нормальную». Тюмень оказалась на первом месте и по уровню качества воздуха и качеству утилизации отходов. Жители города также высоко оценили местные продукты питания.

В свою очередь Тольятти и Рязань были определены как самые загрязненные города. Иркутск и Красноярск получили самую высокую оценку за качество воды, Тюмень и Краснодар — за чистый воздух и продукты. С утилизацией отходов лучше всего справляются в Тюмени и Набережных Челнах, сочли участники опроса.

Почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что считают экологическую обстановку в своем городе нормальной (46 и 49 процентов соответственно).

Ранее в октябре президент Владимир Путин заявил, что экологические проблемы и изменения климата требуют отказа от чрезмерного потребления. По его мнению, необходимо оказаться от неумеренного и ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу «рачительной и разумной достаточности».

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