Очистка Байкала от спирогиры войдет в нацпроект «Экология»

Очистка северной части Байкала от загрязняющей озеро водоросли спирогиры войдет в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

Отмечается, что в северной части Байкала были обнаружены скопления детрита, мертвого органического вещества, состоящего, в том числе, из остатков водорослей. Выявленные скопления были оценены как близкие к критическим.

Ранее сообщалось, что реконструкция угольной ТЭЦ на южном побережье озера Байкал в Иркутской области позволит сократить выбросы в атмосферу на 70 процентов.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».